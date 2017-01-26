Речь идет о так называемом "эффективном контроле" над украинской территорией со стороны России. Это означает, что РФ является стороной вооруженного конфликта

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц Вадим Черныш раскритиковал законопроект "О временно оккупированной территории", назвав его странным и вредным. Об этом сообщает Украинская правда.

Есть международные документы, где четко указано, в чем разница между прямой оккупацией и другими способами ведения конфликта.

"Так, в Крыму в соответствии с нормами международного права присутствует классическая оккупация. Не прячась ни от кого, действуют оккупационные органы власти, полиция и суды Российской Федерации", – пояснил министр.

Но в Донбассе, продолжил Черныш, Россия пытается показать свою отдаленность от процесса.

"Поэтому и комитет министров Совета Европы, и Совет Европы в целом говорят не об оккупации, а об "эффективном контроле". Это означает, что российская сторона является стороной вооруженного конфликта – но не напрямую, а посредством эффективного контроля над теми, кто является вооруженным так называемой властью", – подчеркнул представитель правительства.

Стоит отметить, что правовая разница не меняет сути этого вооруженного противостояния Украины и России, но правовые последствия здесь разные.

При оккупации полную ответственность за аннексированный Крым несет Россия. А при эффективном контроле Украина обязана действовать так, чтобы невоенным способом вернуть территории, интегрировать их и поддерживать связи с ними.

"То есть признать неподконтрольные территории Донбасса оккупированными – это фактически построить стену. И это поддержка тренда на нарушение территориальной целостности Украины", – подытожил Черныш.