Сергея Нигояна могли убить правоохранители, – ГПУ

В расследовании убийства Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника была проведена экспертиза, которая дала основания рассматривать причастность правоохранителей

Начальник Департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что в расследовании убийства активистов Евромайдана Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника была проведена экспертиза, которая дала основания рассматривать причастность правоохранителей.

"Была экспертиза, что выстрелы в Жизневского, Нигояна, Сеника, якобы были совершены с расстояния до трех метров. Версии выдвигались только, что это какой-то переодетый провокатор или, возможно, кто-то из своих", – сказал он в эфире "112 канала".

"Мы засомневались в этих выводах, назначили новую экспертизу, которая показывает, что выстрел мог быть осуществлен с большего расстояния. В круг подозреваемых попали уже и работники правоохранительных органов. Мы уже установили подразделения, которые там были. Вопрос идет к сужению круга подозреваемых", – сказал Горбатюк . "Несмотря на отсутствие подозрения, работа продолжается", – добавил он.

Горбатюк также сообщил, что по делам преступлений против Евромайдана в суд направлено более 220 обвинительных актов и сегодня по 35-ти вынесены приговоры.

Напомним, расследование событий, повлекших за собой убийства протестующих, названных впоследствии Небесной Сотней, не имеют срока давности, заявил президент Украины Петр Порошенко на церемонии открытия фрески Сергея Нигояна в сквере Небесной Сотни в центре Киева.