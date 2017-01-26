На главной площади столицы установлена камера с обзором в 360 градусов

В рамках системы "Безопасный город" в Киеве за два месяца установили 4 тыс. камер видеонаблюдения. Об этом в Facebook написал заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Илья Сагайдак.

Из низ 3423 камеры установлены на объектах социальной инфраструктуры города – школах, детских садах, поликлиниках, больницах, музеях и театрах. Еще 339 камер – в центре города и на автомобильных мостах через Днепр, а на главной площади столицы установлена камера с обзором в 360 градусов.

Поскольку камеры оснащены функцией распознавания автомобильных знаков, это дает возможность обеспечить и непрерывный контроль транспортных потоков, и поиск угнанных автомобилей, сообщил Сагайдак.

Для обработки и управления системы открыты городской дата-центр и ситуационный зал.

В ближайшей перспективе – установка еще 4 тыс. смарт-камер.