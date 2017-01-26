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МВД: В водительских удостоверениях могут появиться дополнительные категории

МВД: В водительских удостоверениях могут появиться дополнительные категории
Фото: autopark.pp.ua

Ведется работа над системой изменений в процедуре получения удостоверения водителя

26.01.17 109
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Во второй половине 2017 года Министерство внутренних дел планирует подать на рассмотрение профильного комитета Верховной Рады законопроект, согласно которому в водительских удостоверениях появятся дополнительные категории. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Внесение изменений в процедуру получения и пользования удостоверением водителя планируется в рамках имплементации европейских соглашений в Украине.

Речь идет, прежде всего, о выдаче единого типового удостоверения водителя, которое соответствует европейским требованиям, с установленным микрочипом, повышающим уровень защиты документа от подделок.

Дополнительные категории, которые должны появиться в удостоверениях, сейчас формируются. Срок действия удостоверений составит от 5 до 15 лет в зависимости от категорий. Таким образом, водители категории "В" смогут пользоваться своим удостоверением 15 лет, а вот водители категории "С" и "D" – только 5 лет. После завершения срока действия, водитель должен пройти медицинский осмотр для проверки психофизического соответствия.

Прорабатывается также вопрос относительно подтверждения практических и теоретических навыков водителей, но это будет касаться исключительно профильных категорий.

"Во-первых, мы в целом работаем над системой изменений в плоскости получения удостоверения водителя – это разработка новых экзаменационных билетов, установка фото- и видео-фиксации во время сдачи экзаменов. Относительно нововведений: важным станет именно подтверждение психофизического состояния человека, которое влияет на способность безопасно пользоваться машиной. Кроме того, для повышения уровня защиты от подделок в новых удостоверениях водителя планируется установка микрочипа", – сказал руководитель главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

В пресс-службе отметили, что закон обратного действия не имеет, а значит водители, которые на момент вступления новых правил в силу будут иметь водительское удостоверение со сроком действия на 30, 50 лет и бессрочные, смогут пользоваться удостоверением соответственно до указанного в них срока.

В МВД советуют гражданам не волноваться относительно будущих нововведений. И подчеркивают, что все законодательные инициативы, которые находятся на стадии разработки, будут тщательно подготовлены, вынесены на обсуждение и только затем введены в действие. Гражданам будут даны понятные разъяснения.

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