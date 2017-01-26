В Минобороны сказали, сколько в Украине военнообязанных

В 2016 году на военную службу по контракту приняли около 70 тысяч человек

На данный момент, согласно учету мобильного ресурса, в Украине есть около 400 тысяч военнообязанных. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает Еспресо.TВ.

"Восстановлен воинский учет, около 400 тысяч военнообязанных", – заявил Полторак.

Кроме того, в течение прошлого года на военную службу по контракту приняли около 70 тысяч человек.

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"Создан оперативный резерв в количестве 100 тысяч человек. Это люди, которые являются абсолютно мотивированными, подготовленными, имеют боевой опыт", – добавил министр обороны.