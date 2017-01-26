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В МЭРТ отчитались о ходе переговоров о ЗСТ с Турцией и Израилем

В МЭРТ отчитались о ходе переговоров о ЗСТ с Турцией и Израилем
Наталья Микольская / Фото: Пресс-служба Кабмина

Торговые миссии создаются с учетом мнения украинских экспортеров

26.01.17 84
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Следующий раунд переговоров Украины с Турцией по вопросу подписания соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) состоится весной текущего года. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли, торговый представитель Украины Наталья Микольская, передает Интерфакс-Украина.

"С турецкой переговорной командой состоялась видеоконференция. Будет еще одна в ближайшее время. Мы ожидаем, что раунд переговоров у нас состоится весной", – сказала Микольская.

По словам замминистра, последний раунд переговоров Украины с Израилем по вопросу ЗСТ был интенсивным. Стороны продвинулись в части согласования текста соглашения и в вопросе тарифных переговоров.

"Если между прошлым раундом и этим был большой промежуток времени, то следующие раунды будем планировать в более близкой перспективе. Мы будем вести переговоры до того момента, пока сделка не станет выгодной Украине и не будет отвечать нашим интересам", – отметила Микольская.

Она сообщила, что в национальной экспортной стратегии, над которой работает министерство, будут определены рынки, которые имеют наибольший потенциал роста украинского экспорта. Именно эти страны посетит МЭРТ и украинский бизнес с торговыми миссиями.

"К этим странам будут относиться страны Европейского Союза, наши соседи, те страны, с которыми есть соглашения о зоне свободной торговли, крупные рынки – Китай, Индия, США. Торговые миссии создаются в соответствии с потребностями украинского бизнеса. Сейчас завершается опрос компаний, которые есть в базе экспортеров, на тему, в какие страны их интересуют", – отметила она.

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