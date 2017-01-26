Киев готовит план по реинтеграции Крыма, - Черныш

В документе не будет говориться о возобновлении экономических связей

Правительство Украины разрабатывает документ по реинтеграции Крыма.

Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш в интервью изданию "Украинская правда".

Кабмин, по его словам, еще в середине января утвердил план реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Помимо прочего, речь идет о предоставлении различных административных услуг на подконтрольной украинским властям территории, дистанционном образовании в учебных заведениях, организации спортивных мероприятий, восстановлении инфраструктуры теле- и радиовещания.

"По Крыму сейчас готовится похожий документ. Он будет обсуждаться с общественностью и международными партнерами. Думаю, на это нам нужен еще месяц", — сказал Черныш.

При этом он уточнил, что в документе не будет говориться о возобновлении экономических связей.

Напомним, в прошлом году содержание оккупированного Крыма обошлось России в $1,3 млрд.