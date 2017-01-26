Киев очищается от "визуального мусора", - КГГА

На протяжении 2016 года в Киеве демонтировано 5 032 незаконных рекламных носителей. Это на 1 219 больше, чем в 2015 году.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Согласно отчету отдела демонтажей КП "Киевреклама", на протяжении года в столице демонтировано следующие типы конструкций: баннер – 687 шт.; вывеска – 623 шт.; электронное табло – 30 шт.; конструкция на крыше – 55 шт.; кронштейн – 225 шт.; лайтпостер на фасаде – 60 шт.; лайтпостер, который стоит отдельно – 125 шт.; флаг – 1 шт.; телевизионный экран на фасаде – 9 шт.; телевизионный экран, который стоит отдельно – 2 шт.; временная выносная специальная конструкция – 534 шт.; транспарант-перетяжка над улицей – 516 шт.; тумба, которая стоит отдельно – 509 шт.; холдер – 891 шт.; щит на фасаде – 85 шт.; щит, стоящий отдельно – 680 шт.

В декабре силами КП "Киевреклама", КП "Киевблагоустройство" и непосредственно владельцами рекламных средств в Киеве демонтировано 196 незаконных рекламных средства различных типов.

"Цифры говорят сами за себя - город очищается от визуального мусора. Согласно новым правилам размещения рекламных средств, которые будут утверждены уже в скором времени, некоторые форматы, такие как холдеры и перетяжки, вообще будут запрещены в городе. Будет более жесткий подход к форматным зонам", - заявил по этому поводу заместитель председателя КГГА Алексей Резников.