Организацию встречи в "нормандском формате" блокируют примитивные махинации России, – Климкин

Встреча в "нормандском формате" на уровне глав МИД Германии, Франции, Украины и России пока не планируется, потому что Российская Федерация блокирует обсуждение выполнения условий безопасности урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин, передает УНИАН.

"Следующие шаги, мы прекрасно понимаем. Мы должны продвигаться к свободным и честным выборам. На сегодняшний день Россия не признает базовые стандарты ОБСЕ, занимаясь примитивными махинациями, говоря, что такая модель им не подходит, украинских СМИ там может не быть, украинских политических партий может не быть. Тогда это не выборы по определению, а фарс", – заявил Климкин.

По словам министра, вокруг вопросов выполнения базового блока условий безопасности и выполнения ключевых стандартов ОБСЕ ведется разговор с РФ.

"Пока Россия последовательно блокирует это обсуждение, – сказал Климкин. – Поэтому будем встречаться на политическом уровне, когда будем видеть, что Россия готова хотя бы к какому-нибудь конструктивному обсуждению. Сейчас я не вижу не то, что продвижения по содержанию, я не вижу со стороны России готовности к конструктивному обсуждению".