Из 29 столичных кладбищ хоронят только на одном

Сейчас в Киеве функционируют 29 кладбищ, в том числе Государственный историко-мемориальный Лукьяновский заповедник, в состав которого входит Лукьяновское кладбище. Но открытое для захоронений только Северное кладбище.

Об этом сообщают kiev.pravda.com.ua со ссылкой на Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА.

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Старообрядное и Мишеловское кладбища закрыты полностью. Другие значатся как частично закрытые, захоронения проводятся только в пределах семейного места захоронения.

Напомним, богатые больше не хоронят близких на Байковом кладбище, которое раньше считалось самым престижным.