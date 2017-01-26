В зоне АТО погиб один украинский военный

На Мариупольском направлении из минометов различных калибров боевики вели огонь по следующим населенным пунктам: Лебединское, Красногоровка, Талаковка, Широкино и Водяное.
Об этом сообщает пресс-центр АТО.
Из гранатометов и стрелкового оружия огонь велся по Широкино, Новогригорьевке и Павлополю. Кроме того, по Широкино стрелял танка. По Новотроицкому работал снайпер.
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На Луганском направлении российско-оккупационные войска применили РСЗО БМ-21 "Град", выпустив в сторону наших позиций 20 снарядов. Водяное и Попасную обстреляли из 82-х миллиметровых минометов.
На Донецком направлении в районе Авдеевки также велся обстрел наших позиций минометами.
"Всего, по состоянию на 18.00, состоялся 31 обстрел. Один наш военнослужащий погиб", - говорится в сообщении.