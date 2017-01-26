Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) осудила Россию за террористическую деятельность в Украине, приняв соответствующую декларацию. Об этом на своей сообщил в Facebook вице-президент ПАСЕ, депутат Верховной Рады Украины Георгий Логвинский.

"Парламентская Ассамблея Совета Европы осудила Россию за террористическую деятельность в Украине. Об этом говорится в Декларации ПАСЕ 14257, автором которой я являюсь. Депутаты всех политических групп ПАСЕ, кроме объединенных левых, осудили действия российских спецслужб, направленные на устранение народного депутата Украины Антона Геращенко", – отметил парламентарий.

При этом он сообщил, что депутаты от Грузии подтвердили, что аналогичные ситуации происходили и на их территории, когда спецслужбы РФ использовали представителей криминалитета и бывших заключенных с оккупированных территорий с целью организации терактов и устранения политически неугодных лиц.