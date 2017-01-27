За две недели в Донбассе погибли пятеро мирных жителей, – Хаг

В 2016 году в зоне военного конфликта погибли 19 гражданских

За последние две недели в Донбассе погибли пятеро мирных жителей. Об этом заявил во время брифинга заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хаг, передает Укринформ.

"За последние две недели мы подтвердили информацию о пяти погибших гражданских лицах, против 19-ти за весь 2016 год", – сказал Хаг.

Он отметил, что представители миссии стали свидетелями того, как в Золотом обнаружили погибшего мужчину, которого застрелили в спину.

По словам заместителя главы миссии ОБСЕ, во вторник, 24 января, в городе Голубовка (бывший Кировск) в 38-летнего мужчину попали осколки от артиллерийских снарядов, когда он шел на работу.