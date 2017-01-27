В оккупированной Горловке уничтожили личные дела более 120 погибших военных РФ, – разведка

Оккупанты пытаются скрыть реальные потери и участие граждан РФ в боевых действиях в Донбассе

Российское командование приказало военным комиссарам уничтожить личные дела погибших военнослужащих так называемого "1-го армейского корпуса" ВС РФ, который участвует в войне России против Украины в Донбассе. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

Это было сделано, чтобы скрыть реальные потери и участие граждан РФ в боевых действиях на востоке Украины.

Установлен факт уничтожения более 120 таких личных дел в "военном комиссариате" оккупированной Горловки (Донецкая область) в условиях строгой секретности. У сотрудников учреждения взяли расписки о неразглашении данного факта и сведений о погибших.