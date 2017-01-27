Суд над Януковичем покажут на экранах всей страны, - Луценко

Следствие допросило последнего свидетеля по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича – главу Верховной Рады Андрея Парубия.

Материалы дела уже в ближайшее время передадут на ознакомление его защите. Об этом сообщает 5 канал со ссылкой на слова генпрокурора Украины Юрия Луценко, сказанные им во время встречи со студентами Киево-Могилянской академии.

"С марта на экранах всей страны – открытый, непредвзятый и справедливый суд над человеком, который мы подозреваем в совершении государственной измены путем подписания письма, позволившего Путину ввести войска в Крым, а потом в Донбасс", – заявил Луценко.

"Это поставит точку над историей диктатуры, это позволит конфисковать все богатства, которые находятся в Украине и арестованы за границей", – уверен он.

Напомним, Главная военная прокуратура ГПУ вызвала беглого экс-президента Украины Виктора Януковича 27 и 30 января, чтобы допросить и ознакомить его с материалами дела о госизмене. Повестки опубликованы на сайте ГПУ.