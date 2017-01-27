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Видео В Киеве на Позняках бушуют токсичные "пылевые бури"

<span class="label red">Видео</span> В Киеве на Позняках бушуют токсичные "пылевые бури"
Озеро Горячка на Позняках в Киеве / Фото: l_z_foto - LiveJournal

Здесь вплотную к жилым домам расположился шлакоотвал Дарницкой ТЭЦ

27.01.17 2049
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На озере Горячка, расположившемся на столичных Позняках, снова бушуют токсичные пылевые бури.

Государственные экологи традиционно не находят вредных веществ в водоеме, куда сбрасывает промышленные отходы Дарницкая ТЭЦ.

Зато напуганные зрелищем черных туч пепла местные жители уверены, что зола является токсичной.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Добавляет подозрений и то, что в темную часть суток возле озера работают поливочные машины. На ТЭЦ о выбросе золы знают и называют его форс-мажорными обстоятельствами.

Жители района говорят, что бури со шлакоотвала бушуют уже больше года. В сентябре ТЭЦ обещала их прекратить, однако проблема так и не решена.

Экологическая инспекция судится с ТЭЦ за ненадлежащее хранение отходов, а замеры независимых специалистов показывают превышение допустимых норм токсичных веществ в воде и воздухе. Среди ядовитых веществ: ванадий, мышьяк, медь, цинк, никель.

Однако по данным Института Морзеева, все показатели в норме, поэтому жителям волноваться не стоит.

Те не верят и требуют вообще ликвидировать золоотвал. ТЭЦ обещает сделать это за пять лет, а пепел закрыть уже этой весной.

В среду, 25 января, в одном из местных детских садов рекомендовали родителям воздержаться от прогулок с детьми на улице и, по возможности, использовать защитные средства.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Денис Вергун.

"В связи с ухудшением погодных условий, на озере Горячка вновь экологическое бедствие. Пыль с частицами ядов и тяжелых металлов несет в сторону жилого массива и нашего садика. Просьба проследить за тем, чтобы дети не гуляли сегодня на улице и как можно быстрее шли домой. В идеале - с использованием защитных средств (шарф или платочек на нос и рот). Окна сегодня открывать также не рекомендуется", - говорилось в сообщении руководства детсада.

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