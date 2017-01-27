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Гриневич объяснила, как и почему изменится формат обучения старшеклассников

Гриневич объяснила, как и почему изменится формат обучения старшеклассников
Лилия Гриневич / Фото: Укринформ

10-11 классы – это профильная школа, где дети уже определились: гуманитарии они или предпочитают точные науки

27.01.17 101
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Министр образования и науки Лилия Гриневич поддерживает сокращение количества учебных предметов для школьников 10-11 классов. Об этом она заявила в интервью Укринформу.

"Последние два года в школе детям должны дать возможность сконцентрироваться на тех предметах, которые им необходимы для продолжения своего образования, а не на 19 предметах в одинаковом объеме", – сказала Гриневич.

По ее словам, сейчас обсуждаются предложения к новым учебным планам для 10-11 классов.

"Они должны вступить в действие с 2018 года, присоединиться к их обсуждению можно на сайте Министерства. Нужно понимать, что 10-11 классы – это уже профильная школа. Дети, как правило, на этот момент уже определились - гуманитарии они или они будут идти, например, в естественно-математическое образование", – отметила Гриневич.

Она добавила, что в учебном плане 40% часов будет отдано на выбор школе.

"Школа формирует профили, и дети, согласно своего профиля, могут углубленно изучать те предметы, которые им нужны. Например, когда мы говорим о преподавании естественных предметов для гуманитариев, мы предлагаем иметь не по одному или полтора часа физики, химии и биологии раз в неделю или через неделю. В таком случае во всем мире идут путем интегрированного курса естественных наук – физика, химия, биология", – уточнила министр.

Гриневич считает, что этот шаг позволит сформировать у ребенка целостную картину мира.

"У нас сохранилась культура отдельных предметов – физика, химия и биология, и мы предлагаем интегрированный курс вводить в 10-11 классе только для гуманитариев. Зато все школы будут иметь право выбрать вышеуказанные предметы в курсе профильных как отдельные дисциплины, и изучать их значительно большее количество часов", – сказала Гриневич.

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