Злоумышленники держали парня в подвале, привязав тросом за шею, и избивали металлической трубой

Правоохранители Киевской области задержали группу мужчин, которые подозреваются в похищении участника АТО, вымогательстве, угоне авто и хранении оружия.

Злоумышленники похитили 23-летнего парня, сутки его били, пытали, даже заставили копать могилу, требуя 260 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

В дежурную часть Обуховского отдела полиции 23-летний житель Киева, ранее участник АТО, сообщил о том, что в одном из садовых обществ Васильковского района его похитили неизвестные, били и требовали крупную сумму денег.

Правоохранители выяснили, что парень приехал из Киева в пригород к своему товарищу. Поздно вечером в помещение ворвались неизвестные лица, похитили гостя, забрали у него 600 гривен, мобильный телефон и ключи от машины. Злоумышленники держали парня в подвале соседнего дома, привязав тросом за шею, и на протяжении ночи избивали металлической трубой, требуя деньги. Затем они привели своего узника в лес и заставили его копать себе могилу.

Экс-боец ​​АТО придумал легенду, что требуемые деньги есть у его товарища, проживающего в соседнем районе. Бандиты привезли заложника на Обуховщину, где пострадавшему удалось сбежать от похитителей.

Похитителями оказались молодые люди 22-30 лет, жители различных регионов страны, один из которых уже имел проблемы с законом. По данному факту возбуждены уголовные дела по ст.ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), 189 (вымогательство), 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.