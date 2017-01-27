Прокуратура подозревает сотрудников Национальной академии наук в присвоении более 500 тыс. грн

Киевская местная прокуратура № 7 по результатам досудебного расследования сообщила о подозрении главному бухгалтеру Института угольных энерготехнологий НАН Украины и ее заместителю в совершении служебного подлога и завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Выяснилось, что путем составления заведомо ложных сведений они завладели денежными средствами учреждения в сумме более 500 тысяч грн. Эти средства выделялись для выплаты премий сотрудникам. Однако, фактически эти премии получали не рядовые сотрудники института, а указанные должностные лица.

По ходатайству местной прокуратуры Подольским районным судом Киева злоумышленникам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время следствие продолжается.

Напомним, министр образования и науки Лилия Гриневич заявила, что весь бюджет научных исследований в Украине равен бюджету одного крупного европейского университета.