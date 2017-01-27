В них задействованы корабли, морская авиации, авто- и бронетехника Военно-морских сил

В Одесской, Николаевской областях и в северо-западной части Черного моря проходят учения сил и войск Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

К учениям привлечены корабли, катера, морская авиации, авто- и бронетехника. Участники маневров отрабатывают задачи по усилению охраны государственной границы.

Отрабатывается экстренное взятие под охрану важных государственных объектов, основных транспортных коммуникаций, обеспечение противодиверсионной обороны и тому подобное.

Корабельный состав проводит тактические учения по ведению минно-заградительных действий, по организации универсальной обороны корабля, поражению надводных целей.













Фото: mil.gov.ua

Напомним, в декабре 2016 года 30 военнослужащих отдельного батальона морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины выиграли соревнования по качеству подготовки войск "Платинум Лайон - 2016" в Болгарии.