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Главная » Страна » СБУ: мэр Перемышля исключен из списка персон нон-грата

СБУ: мэр Перемышля исключен из списка персон нон-грата

СБУ: мэр Перемышля исключен из списка персон нон-грата
Роберт Хома / Фото: nowiny24.pl

Запрет на въезд Роберту Хоме активно пыталась использовать "третья" сторона для внесения раскола в отношения между Украиной и Польшей

27.01.17 26
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Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд в Украину мэру польского Перемышля Роберту Хоме. Об этом сообщает спикер СБУ Елена Гитлянская в Facebook.

Соответствующее решение было принято по итогам консультаций с Министерством иностранных дел.

"Украинская сторона положительно восприняла оценку мэра Перемышля, которую он публично дал антиукраинским маршам в городе. Именно поэтому Служба приняла ответственное решение об отмене запрета на въезд в Украину мэру польского города Перемышля Роберту Хоме", - написала Гитлянская.

Она добавила, что запрет въезда мэру Перемышля активно пыталась использовать "третья" сторона для внесения раскола в отношения между Украиной и Польшей.

В СБУ выразили надежду, что этот инцидент не повредит двухсторонним отношениям.

Напомним, 17 января стало известно, что Служба безопасности Украины запретила мэру польского города Перемышль Роберту Хоме въезд в Украину. После этого в МИД Польши заявили, что это решение может нанести серьезный вред польско-украинским отношениям. 

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