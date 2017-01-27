Более 200 тонн зараженных фруктов не пустили в Украину

Партию зараженных фруктов обнаружили в паромном комплексе Черноморского морского торгового порта.
Общий груз бананов из Эквадора и Коста-Рики, зараженных средиземноморской плодовой мухой, составлял 91,922 тонны.
Как сообщает Главное управление Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, муха была также обнаружена в грузе цитрусовых.
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Вредителем оказались поражены 72,6 тонны мандаринов и 23,7 тонны грейпфрутов. Страну происхождения этих фруктов в службе не указали.
Грузы задержаны, в отношении них будут приняты соответствующие фитосанитарные меры.
Напомним, ранее в Одесском морском торговом порту была задержана партия греческих киви общим весом 19,6 тонны, которые также были заражены средиземноморской плодовой мухой.