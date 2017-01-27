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Главная » Страна » Фото, видео АТО: боевики обстреляли жилые дома в Авдеевке

Фото, видео АТО: боевики обстреляли жилые дома в Авдеевке

<span class="label red">Фото, видео</span> АТО: боевики обстреляли жилые дома в Авдеевке
Александр Мотузяник / Фото: Минобороны

Вчера бандиты обстреливали наши позиции из минометов, "Градов", "Гвоздик" и танков

27.01.17 37
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За минувшие сутки в результате боевых действий 2 украинских военнослужащих погибли, раненых нет. Это произошло в результате вражеских минометных обстрелов – в Новотошковском и Широкино. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, передает информационно-аналитический центр СНБО.

По информации, которую сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, личный состав подразделений ВСУ, находящийся на передовых позициях, готов к любому развитию событий и решительному противодействию наглым действиям врага.

На луганском направлении обстановка продолжает обострятся. Прежде всего, речь идет о Попаснянском и, частично, о Новоайдарском районах, причем география боевых действий значительно расширилась. Противник вчера массово обстреливал украинские позиции на 40-км участке фронта Крымское-Новозвановка (за исключением Золотого). Еще до 2 часов ночи противник применил "Град", выпустив по нашим позициям 20 реактивных снарядов. После 14 часов боевики открыли огонь из минометов, который не прекращался до позднего вечера. Было выпущено 160 мин. Также оккупанты применяли ствольную артиллерию – САУ "Гвоздика". 

На востоке Луганской области (участок фронта российская граница – Трехизбенка) вчера боевые действия не велись.

Всего за минувшие сутки на луганском направлении состоялось 23 вражеских обстрела, в том числе 17 – из тяжелого вооружения.

На донецком направлении самая сложная обстановка вчера сложилась в авдеевский промзоне. Противник организовал 3 мощных обстрела – утром, днем и вечером. Каждый из них длился от одного часа до двух. Оккупанты массово применяют тяжелое вооружение – 82-мм и 120-мм минометы. По нашим позициям было выпущено более 80 мин.

В Авдеевке вражескими боеприпасами повреждены 6 частных жилых домов.

Погибших и раненых среди гражданских нет.

Также оккупанты применили минометы в Зайцево и Верхнеторецком. Провокации с использованием легкого вооружения произошли в Новгородском, Каменке и на позиции шахта Бутовка. На Светлодарской дуге и в Донецком аэропорту вчера было тихо.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 8 вражеских обстрелов, в том числе 4 – из тяжелого вооружения.

На мариупольском направлении основные боевые действия по-прежнему продолжаются на участках фронта Красногоровка-Марьинка и Павлополь-Широкино. Больше всего досталось именно Широкино, где противник ведет огонь с восточного и северо-восточного направлений, и привлекает одновременно различные образцы тяжелого вооружения. Также не прекращается снайперская активность противника (такие инциденты вчера зафиксированы в Новотроицком и Лебединском).

Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 32 вражеских обстрела, в том числе 16 – из тяжелого вооружения. По нашим позициям было выпущено более 170 мин, около 40 артиллерийских и 20 танковых снарядов.

  • Результаты вчерашних обстрелов Авдеевки / Фото: mediarnbo.org

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