Омелян: За время работы Балчуна главой Укрзализныци ущерб экономике составил до 50 миллиардов

За время работы Войцеха Балчуна на должности главы Укрзализныци ущерб экономике Украины от неудовлетворительной работы компании составил до 50 миллиардов гривен.

Об этом написал в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"С мая 2016 по январь 2017 из-за крайне неудовлетворительной работы Укрзализныци ущерб экономике Украины - до 50 миллиардов гривен. Реформирование провалено, процесс корпоратизации остановлен. Международное сотрудничество и транзит - сорвано. Из запланированных капитальных инвестиций в 11,2 миллиарда гривен выполнено только около половины. В судах проиграны и уже списаны со счетов миллиардные суммы", - написал министр.

Омелян утверждает, что у него нет никакого личного конфликта с Балчуном. Но то, "что из блестящего менеджера он решил стать низкоквалифицированным работником, которому платят большие деньги украинские налогоплательщики, - его личный выбор".

Акцентирует внимание министр также на частых жалобах бизнеса на коррупцию в Укрзализныце и полном хаосе в госзакупках.

Напомним, в ходе заседания Кабинета министров 25 января между Омеляном и премьер-министром Владимиром Гройсманом произошла дискуссия относительно проблемных вопросов в реформировании Укрзализныци и ее руководителя Войцеха Балчуна. Гройсман заявил, что Кабинет министров Украины принял решение о подчинении компании "Укрзализныця" непосредственно правительству, что позволит исключить ситуацию превращения компании в заложницу личных отношений и амбиций чиновников разных рангов. При этом Омелян настаивает на пересмотре решения Кабинета министров о выводе публичной акционерной компании "Укрзализныця" из подчинения министерства и передаче в управление Министерству экономического развития и торговли. Он заявил о намерении обжаловать это решение в суде.