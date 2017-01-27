В вечернем прайме вышло новое шоу «20/22 с Литвиненко и Апасовым», которое заменило уже привычное для зрителей телеканала «Эхо Украины» с Матвеем Ганапольским. Кроме того, «Большое интервью» теперь снова ведет Светлана Орловская.



Программа «20/22 с Литвиненко и Апасовым» демонстрирует уверенный рост показателей. Рейтинг «20/22» за первую неделю показа достиг показателей «Эхо Украины», которое транслировалось в этом слоте ранее. А уже на второй неделе после премьеры «20/22» в слоте 20:00-22:00 ее показатели превзошли показатели "Эхо Украины" в декабре с такими цифрами - rat% 0,74 и shr% 1,75 по аудитории 18+ (города 50 тыс.+).



«NewsOne был и остаётся - каналом социально-ответственных людей. Зрители интерактивного ток-шоу «20/22» стали нашими соавторами. Мы вместе выбираем темы, учитывая интересы, настроение и ожидания современного общества. Телеканал NewsOne, как и прежде, работает с соблюдением журналистских стандартов, поддерживая дух ожидания перемен в нашем обществе и соблюдая национальный интерес в Украине», - прокомментировала ситуацию ведущая программы Юлия Литвиненко.



«Большое интервью» со Светланой Орловской стартовало в эфире 16 января. С первой недели показало рост в своем слоте на 61% по сравнению с первыми двумя неделями года, когда «Большое интервью» шло с Евгением Киселевым. И достигло показателей по аудитории 18+ (города 50 тыс.+) rat% 0,58 и shr% 1,66 по сравнению с выходами "Большого интервью" в декабре 2016 (rat% 0,53 и shr% 1,58).



Таким образом, смена ведущих и программинга телеканала NewsOne в вечернем прайме дала толчок к дальнейшему росту показателей. А уже в ближайшее время, кроме знакомых и успешных программ, в вещании канала ожидается появление новых качественных, ярких проектов и звездных персон в качестве ведущих. Не пропустите!

Напоминаем, программа «20/22 с Литвиненко и Апасовым» выходит по будням с 20:00 до 22:00, а программа «Большое интервью» со Светланой Орловской – по будням с 22:00 до 23:00.

Пресс-служба телеканала NewsOne