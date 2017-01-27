С февраля киевляне смогут оплачивать долги по коммуналке в рассрочку на 5 лет, - КГГА

С 1 февраля киевляне, имеющие долг за жилищно-коммунальные услуги, могут воспользоваться механизмом рассрочки (реструктуризации).
Коммунальный концерн "Центр коммунального сервиса" (ЦКС) предлагает реструктуризацию на срок до 5 лет без уплаты первого взноса.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
Так, с 1 февраля до 31 марта жители столицы могут заключить соответствующие соглашения в Центре коммунального сервиса.
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Для заключения договора необходимо обратиться с заявлением к бухгалтеру по начислениям, который проводит прием в жилищно-эксплуатационной организации, которая вас обслуживает.
К заявлению обязательно прилагаются:
- копия паспорта собственника/совладельца;
- копия идентификационного кода;
- копия правоустанавливающих документов на квартиру.
Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман пригрозил поставщикам жилищно-коммунальных услуг уголовной ответственностью за необоснованное завышение цен в платежках для украинцев.