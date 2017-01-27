В Хмельницкой области из-за гололеда частично ограничили движение на дорогах

В северной и центральной части Хмельницкой области с 14:00 27 января 2017 года частично ограничено движение тяжеловесного автотранспорта и автобусов из-за обледенения дорог. Об этом сообщается на странице Укравтодора в Facebook.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями (выпадение дождя при минусовых температурах воздуха) из-за образования скользкости покрытия сложилась сложная ситуация на автодорогах государственного и местного значения в северной и центральной части Хмельницкой области (Белогорский, Славутский, Изяславский, Полонский, Теофипольский, Шепетовский, Староконстантиновский, Летичевский, Виньковецкий, Деражнянский, Старосинявский, Хмельницкий районы). С целью избежания дорожно-транспортных происшествий и образования заторов в движении автотранспорта принято решение о введении ограничения движения тяжеловесного автотранспорта и автобусов на автодорогах общего пользования в северной части области с 14:00 27 января 2017 года", - говорится в сообщении.

Укравтодор также предупреждает о возможном введении ограничения движения указанных категорий автотранспорта по всей сети автодорог общего пользования области в случае выпадения дождя при минусовых температурах воздуха и в других районах области.