Умер первый глава "ЛНР" Болотов, - СМИ

Первый глава самопровозглашенной "Луганской народной республики" Валерий Болотов умер.
Об этом заявил РБК экс-глава "ДНР" Александр Бородай.
Он сообщил, что узнал о смерти Болотова от его близких, уточнив, что не в курсе подробностей смерти.
Источник, близкий к Болотову, также подтвердил смерть экс-главы "ЛНР" в пятницу, 27 января.
Причины смерти Болотова выясняются.
Последнее публичное интервью Болотов дал агентству "Росбалт". В нем он жестко критиковал своего преемника Плотницкого, сказав, что был лишен своего поста в результате заговора.