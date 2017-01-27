Умер первый глава "ЛНР" Болотов, - СМИ

О смерти бывшего "коллеги" говорит экс-глава "ДНР" Александр Бородай

Первый глава самопровозглашенной "Луганской народной республики" Валерий Болотов умер.

Об этом заявил РБК экс-глава "ДНР" Александр Бородай.

Он сообщил, что узнал о смерти Болотова от его близких, уточнив, что не в курсе подробностей смерти.

Источник, близкий к Болотову, также подтвердил смерть экс-главы "ЛНР" в пятницу, 27 января.

Причины смерти Болотова выясняются.

Последнее публичное интервью Болотов дал агентству "Росбалт". В нем он жестко критиковал своего преемника Плотницкого, сказав, что был лишен своего поста в результате заговора.



