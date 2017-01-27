Защита Януковича отказалась принять уточненное подозрение в госизмене

Адвокат Виктора Януковича отказался принять уточненное подозрение в совершении государственной измены. Об этом заявил прокурор ГПУ Максим Крым, передает 112 Украина.
"Прибыв в помещение ГПУ (адвокат, - ред.) письменно подтвердил факт нежелания получать указанное сообщение. Вместе с тем одновременно данное сообщение также было направлено по почте, по адресу осуществления ими адвокатской деятельности. Поэтому ГПУ приняты меры по вручения данного сообщения", - отметил прокурор.
"Факт отказа по любым причинам никоим образом не влияет на дальнейшее осуществление досудебного расследования... Согласно постановлению следственного судьи о предоставлении разрешения на специальное досудебное расследование, все процессуальные документы с момента вынесения соответствующего постановления вручаются непосредственно защитникам", - добавили Крым.
Напомним, 28 ноября генпрокурор Украины Юрий Луценко в Святошинском райсуде Киева огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене. Как отметил глава ГПУ, ввиду того, что Янукович находится за пределами Украины, не прибывает на вызовы следствия и скрывается от органов следствия, содержание подозрения объявляется в устном порядке.
21 января Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя военной прокуратуры о даче разрешения на проведение в отношении беглого экс-президента Украины процедуры специального (заочного) досудебного расследования в деле о государственной измене.
23 января главная военная прокуратура ГПУ вызвала беглого экс-президента Украины Виктора Януковича 27 и 30 января на допрос по делу о госизмене.
Позже стало известно, что на допрос вместо Януковича приедут его адвокаты.