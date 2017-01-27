Луценко: суд отменил арест 60 млн грн, выделенных на строительство Охматдета

Суд отменил арест 60 млн грн, выделенных на строительство Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

"ГПУ расследует дело о нецелевом использовании в 2015 году 60 млн грн средств руководством ГП "Укрмедпроектбуд" при строительстве "Охматдета". Вчера по предложению ГПУ арест этих средств судом был отменен", - написал генпрокурор.

По его данным, сегодня под контролем Нацбанка Украины казначейство перечислило эти средства Минздраву для строительства Охмадета.

Напомним, в прошлом году Служба безопасности Украины разоблачила разворовывание чиновниками и предпринимателями более 9 миллионов гривен на больнице "Охматдет".