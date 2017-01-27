В Киеве создали онлайн-сервис “Бюро находок”

Коммунальное учреждение “Контактный центр города Киева” присоединилось к проекту “Бюро находок”, подписав соответствующий меморандум о сотрудничестве с общественной организацией “LuckFind”.
Таким образом, столичный контакт-центр стал коммуникационной платформой, с помощью которой киевляне смогут оставлять информацию о потерянных/найденных вещах.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА).
Информация о потерянной или найденной вещи будет приниматься круглосуточно по телефону горячей линии 1551, после чего она будет обработана с помощью онлайн-сервиса “Бюро находок”.
При этом, как уверяют в мэрии, будет внедрена система внутреннего контроля, направленная на то, чтобы минимизировать риски мошенничества.
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Сообщение о найденной или потерянной вещи можно оставить, позвонив по телефонам 15-51 (со стационарного), (044) 205-73-37 (с мобильного). При этом необходимо лишь предоставить краткую информацию о потерянной или найденной вещи и свои контакты для обратной связи.
“Надеюсь, что онлайн-сервис “Бюро находок” станет эффективным инструментом для поиска утерянных документов, ключей и других ценных вещей”, - отметил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко.