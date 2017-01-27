В Киеве создали онлайн-сервис “Бюро находок”

Чтобы отыскать потерянные или вернуть найденные вещи, жители столицы могут обратиться в контактный центр города Киева “1551”

Коммунальное учреждение “Контактный центр города Киева” присоединилось к проекту “Бюро находок”, подписав соответствующий меморандум о сотрудничестве с общественной организацией “LuckFind”.

Таким образом, столичный контакт-центр стал коммуникационной платформой, с помощью которой киевляне смогут оставлять информацию о потерянных/найденных вещах.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Информация о потерянной или найденной вещи будет приниматься круглосуточно по телефону горячей линии 1551, после чего она будет обработана с помощью онлайн-сервиса “Бюро находок”.

При этом, как уверяют в мэрии, будет внедрена система внутреннего контроля, направленная ​​на то, чтобы минимизировать риски мошенничества.

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Сообщение о найденной или потерянной вещи можно оставить, позвонив по телефонам 15-51 (со стационарного), (044) 205-73-37 (с мобильного). При этом необходимо лишь предоставить краткую информацию о потерянной или найденной вещи и свои контакты для обратной связи.

“Надеюсь, что онлайн-сервис “Бюро находок” станет эффективным инструментом для поиска утерянных документов, ключей и других ценных вещей”, - отметил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко.