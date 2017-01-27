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Главная » Страна » Видео АТО: танк боевиков обстрелял Лебединское
<span class="label red">Видео</span> АТО: танк боевиков обстрелял Лебединское
Фото: Пресс-центр штаба АТО
Ситуация в Донбассе

Видео АТО: танк боевиков обстрелял Лебединское

Всего зафиксировано 36 обстрелов

27.01.17 923
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В течение суток 27 января по состоянию на 18:00 российско-оккупационные войска в зоне АТО 36 раз обстреливали позиции наших военных. Двое солдат получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На мариупольском направлении по Лебединскому огонь вела 122 миллиметровая артиллерия, а также танк и 82 миллиметровые минометы противника. По Широкино - 120 и 82 миллиметровые минометы. Павлополь, Гнутово, Лебединское, Водяное, Новотроицкое, Березовое, Талаковку и Широкино боевики обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия. По Новотроицкому и Гнутово огонь вел и снайпер.

На донецком направлении бандиты из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли Зайцево и Луганское, а из минометов различных калибров - Авдеевку и Троицкое.

На луганском направлении боевики вели огонь из противотанковых ракетных комплексов по Новозвановке. Из минометов и гранатометов они обстреляли Троицкое, Новозвановку, Крымское и Новоалександровку.

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