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Главная » Страна » Фейгин: Череду списанных "героев Новороссии" скоро пополнят Бородай и Гиркин

Фейгин: Череду списанных "героев Новороссии" скоро пополнят Бородай и Гиркин

Фейгин: Череду списанных "героев Новороссии" скоро пополнят Бородай и Гиркин
Марк Фейгин / Фото: Росбалт

Их всех объединяет причастность к уничтожению боинга MH17

27.01.17 318
2000

Российский адвокат Марк Фейгин считает, что следом за экс-главарем "ЛНР" Валерием Болотовым погибнут и другие лидеры террористов - Александ Бородай и Игорь Гиркин. Об этом он написал в Twitter.

"Череду "списанных" героев Новороссии увенчают в ближайшее время Бородаем и Гиркиным. Причём, у них ситуация совсем безвыходная, из-за Боинга", – отметил адвокат.

"Складывается впечатление, что ФСБ работает, как филиал СБУ", – прокоментировл ранее Фейгин информацию о смерти Болотова.

Ранее экс-глава "ДНР" Александр Бородай сообщил о смерти первого лидера луганских боевиков  Валерия Болотова.

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