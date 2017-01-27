Фейгин: Череду списанных "героев Новороссии" скоро пополнят Бородай и Гиркин

Их всех объединяет причастность к уничтожению боинга MH17

Российский адвокат Марк Фейгин считает, что следом за экс-главарем "ЛНР" Валерием Болотовым погибнут и другие лидеры террористов - Александ Бородай и Игорь Гиркин. Об этом он написал в Twitter.

"Череду "списанных" героев Новороссии увенчают в ближайшее время Бородаем и Гиркиным. Причём, у них ситуация совсем безвыходная, из-за Боинга", – отметил адвокат.

"Складывается впечатление, что ФСБ работает, как филиал СБУ", – прокоментировл ранее Фейгин информацию о смерти Болотова.

Ранее экс-глава "ДНР" Александр Бородай сообщил о смерти первого лидера луганских боевиков Валерия Болотова.