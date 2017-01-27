СНБО рассмотрел оборонный заказ на 2017 год

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету министров утвердить одобренные на заседании основные показатели государственного оборонного заказа на текущий год. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Среди приоритетов, определенных в государственном оборонном заказе, значатся разработка и производство новых образцов вооружения и военной техники, развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса, увеличение объема государственных гарантий по кредитам и упрощение механизма их получения для субъектов хозяйствования, которые привлекаются к выполнению государственного оборонного заказа.

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"В частности, государственным оборонным заказом предусмотрено обеспечить Вооруженные силы Украины и другие военные формирования новым перспективным вооружением и военной техникой: современными ракетными и артиллерийскими системами, бронированными ракетными катерами, беспилотными летательными аппаратами, бронетанковой техникой, средствами радиоэлектронной борьбы и радиолокации, современными средствами связи и управления, комплексами разведки для артиллерийских подразделений, средствами наблюдения, прицеливания и ночного видения, планируется также модернизация самолетов, вертолетов и другой военной техники и тому подобное", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 декабря 2016 года Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал проект государственной программы развития Вооруженных сил на период до 2020 года.