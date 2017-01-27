Водолазное судно "Почаев" военно-морских сил Вооруженных сил Украины обстреляли с буровой платформы в Черном море. Об этом сообщает командование ВМС ВСУ в Facebook.
Отмечается, что ранее один из руководителей силовых структур России заявлял о том, что водолазное судно ВМС Украины "Почаев" якобы проводило обстрел буровых платформ "Черноморнефтегаза". Командование ВМС ВСУ утверждает, что все было "с точностью до наоборот".
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"Версию "соседа" мы уже услышали, теперь хотелось бы услышать правду. А правда заключается в том, что все было с точностью до наоборот. В отличие от голословных заявлений российских чиновников, как правило, без доказательств и обоснований, у нас есть, что показать читателям - следы от снайперских пуль на рубке водолазного судна "Почаев". На приведенных фото можно в этом убедиться", - говорится в сообщении.
Государственная пограничная служба Украины обнародовала на своем официальном веб-сайте видео буровых платформ в районе Одесского газового месторождения, которые были захвачены россиянами в ходе оккупации Автономной Республики Крым.