Водолазное судно "Почаев" военно-морских сил Вооруженных сил Украины обстреляли с буровой платформы в Черном море. Об этом сообщает командование ВМС ВСУ в Facebook.

Отмечается, что ранее один из руководителей силовых структур России заявлял о том, что водолазное судно ВМС Украины "Почаев" якобы проводило обстрел буровых платформ "Черноморнефтегаза". Командование ВМС ВСУ утверждает, что все было "с точностью до наоборот".

"Версию "соседа" мы уже услышали, теперь хотелось бы услышать правду. А правда заключается в том, что все было с точностью до наоборот. В отличие от голословных заявлений российских чиновников, как правило, без доказательств и обоснований, у нас есть, что показать читателям - следы от снайперских пуль на рубке водолазного судна "Почаев". На приведенных фото можно в этом убедиться", - говорится в сообщении.

Государственная пограничная служба Украины обнародовала на своем официальном веб-сайте видео буровых платформ в районе Одесского газового месторождения, которые были захвачены россиянами в ходе оккупации Автономной Республики Крым.