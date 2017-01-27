В 2016 году оборонный комплекс Украины сработал на твердую "четверку", - Порошенко

Оборонный комплекс страны в 2016 году показал свою эффективность, несмотря на сложности с финансированием. Соответствующее заявление сделал Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны, передает пресс-служба главы государства.

"Расходы общего фонда госбюджета, которые составляли около 58% от общего объема финансирования, были профинансированы на 100%, а расходы специального фонда были профинансированы менее чем на 1%. Но, несмотря на это, в течение 2016-го оборонный комплекс Украины сработал на твердую "четверку", на твердое "хорошо", - сказал Порошенко.

Он напомнил, что в прошлом году на вооружение Вооруженных Сил было принято 17 новых или глубоко модернизированных образцов оружия и военной техники. Среди них, новый санитарный бронетранспортер БТР-4-С, новый ремонтный БТР-4-РМ, специальная аппаратная СА-10В, новый пулемет и многое другое.

"В войсках уже хорошо оценили первый исследовательский опыт эксплуатации новейшего вооружения", - констатировал президент.

По его словам, в зоне боевых действий также была проведена опытная эксплуатация БТР-3. Кроме того, что этот бронетранспортер очень хорошо продемонстрировал себя во время боевых действий, он имеет огромный экспортный потенциал. Проходит также исследовательскую эксплуатацию и тактико-боевая колесная машина "Дозор-Б".

Глава государства напомнил, что только 2,5 года назад Украина не имела на вооружении ни одного эффективного беспилотного летательного аппарата. Сейчас ситуация изменилась, отметил он.

Особое внимание Петр Порошенко обратил на то, что государственный концерн "Укроборонпром" в инициативном порядке за счет собственного ресурса прошлого года создал ряд инновационных образцов новых ракет, в том числе РС-80, беспилотный авиационный комплекс "Горлица", "Фантом". Также были разработаны боевые модули для бронетехники, которые очень хорошо себя показали в бою.

Напомним, сегодня, 27 января, Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету министров утвердить одобренные на заседании основные показатели государственного оборонного заказа на текущий год.