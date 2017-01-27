У народного депутата Кононенко обнаружили отравление ртутью

Ее содержание в крови превышалось в 50 раз

У народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко обнаружили отравление ртутью. В настоящий момент он проходит лечение. Об этом сообщила в своей статье шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина.

"Незадолго до Нового года у него [Кононенко] обнаружилось отравление ртутью. Согласно вердикту докторов, ее содержание в крови превышено в 50 раз", - написала она.

Позже эту информацию подтвердил его коллега по фракции Алексей Гончаренко.

"Идёт шквал звонков по поводу отравления Игоря Кононенко. Во-первых, это, к сожалению, правда. Но, во-вторых, враги не дождутся. И это главное. Игорь сильный человек и справится. Из произошедшего он не хотел делать сенсаций, поэтому информацию не распространял. Продолжает активно работать и в партии, и в парламенте", - написал он на своей странице в Facebook.