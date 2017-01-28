27 января в районе проведения антитеррористической операции зафиксировано 60 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Трое наших военных ранены.

На мариупольском направлении по Лебединскому огонь вела 122-мм артиллерия, танк и 82-мм минометы противника. 120- и 82-миллиметровые минометы врага – по Широкино, Водяному, Талаковке, Гнутово, Лебединскому, Опытному и Павлополю. Боевики обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия Гнутово, Лебединское, Водяное, Новотроицкое, Березовое, Талаковку и Широкино. По Новотроицкому и Гнутово огонь вел и снайпер.

На донецком направлении оккупанты вели огонь по украинским позициям в районе Авдеевки из 152-миллиметровой артиллерии. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – Зайцево и Луганское, а из минометов различных калибров боевики обстреляли Авдеевку и Троицкое.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Судно ВМС Украины обстреляли с захваченной Россией буровой платформы в Черном море

На луганском направлении враг обстрелял Новозвановку из противотанковых ракетных комплексов. Из минометов и гранатометов – Троицкое, Новозвановку, Крымское и Новоалександровку. По Крымскому огонь вела БМП противника.