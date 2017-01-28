Генштаб: В 2017 году вводятся новые методы обучения ВСУ

С начала 2017 года вводятся новые подходы и методы в системы подготовки украинских войск. Об этом заявил начальник Генерального штаба – командующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко во время встречи с командующим Командования подготовки 7-й армии США генералом Энтони Агуто, передает пресс-служба Генштаба в Facebook.

"Мы уже перешли на модульные программы боевой подготовки, которые позволят эффективнее готовить личный состав по определенным направлениям. С учетом опыта АТО будет изменена и длительность и интенсивность подготовки специалистов отдельных военных специальностей", – сообщил Муженко.

Он также проинформировал о готовности украинской стороны продолжать тесное сотрудничество с американскими союзниками и выразил надежду на их экспертную и материально-техническую помощь в становлении учебных центров ВСУ.

"Наша поддержка Вооруженных сил Украины и общие планы – незыблемы. Подтверждением этого являются указания, которые я получил от высшего военного руководства перед сегодняшним приездом", – сообщил Агуто.