Сине-желтому стягу – Государственному флагу Украины – сегодня, 28 января 2017 года, исполнилось 25 лет. Об этом написал президент Украины Петр Порошенко на свой странице в Facebook.
"В этот день, 28 января 1992 года, Верховная Рада официально утвердила сине-желтый стяг Государственным флагом Украины, – написал глава государства. – Наш флаг родился из исконных народных мечтаний о свободе. А сочетание синего и желтого – воплощенная мечта украинцев о мирной, хлебной, богатой жизни".
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