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Главная » Страна » Россия пыталась повлиять на Нобелевский комитет, чтобы дискредитировать Порошенко, – спецслужба Норвегии

Россия пыталась повлиять на Нобелевский комитет, чтобы дискредитировать Порошенко, – спецслужба Норвегии

Россия пыталась повлиять на Нобелевский комитет, чтобы дискредитировать Порошенко, – спецслужба Норвегии
Фото: vilingstore.net

В спецоперации РФ фигурировали поддельное письмо Гройсмана, лживые СМИ и российский разведчик

28.01.17 2891
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Служба безопасности полиции Норвегии PST утверждает, что в 2015 году Россия проводила спецоперацию с привлечением спецслужб, чтобы препятствовать награждению президента Украины Петра Порошенко Нобелевской премией мира. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Норвежскую государственную телерадиокомпанию NRK.

Как рассказал директор Норвежского нобелевского комитета Улава Ньелстада, летом 2015 года его попросили о встрече два сотрудника посольства РФ. Их принял Ньелстад и директор по исследованиям Института Нобеля Асле Тойе. Норвежцы обратились в PST, подумав, что это может быть попыткой повлиять на них.

Норвежская спецслужба выяснила, что один из россиян – офицер Службы внешней разведки РФ. Сотрудник PST Арне Кристиан Хеугстейль сказал, что посещение россиянами руководителей Нобелевского комитета было частью операции, нацеленной на то, чтобы повлиять на их решение.

Визит произошел через две недели после того, как пророссийские новостные сайты и блогеры распространили поддельное письмо от лица Владимира Гройсмана, который тогда был спикером парламента, на имя поверенного в делах США в Норвегии. В письме говорилось, что Порошенко важно получить гарантии присуждения ему Нобелевской премии.

Российское официальное новостное агентство Спутник опубликовало статью с изложением содержания письма под названием "Украина давит на США, чтобы обеспечить Порошенко Нобелевскую премию мира?".

Сотрудник норвежской спецслужбы считает, что при помощи ложной новости и фальшивого письма пытались дискредитировать потенциального кандидата на премию мира.

"В этой ситуации, мы считаем, цель состояла в том, чтобы гарантировать, что Порошенко не будет кандидатом на получение Нобелевской премии мира", – говорит он.

В Норвежском нобелевском комитете полагают, что российская спецоперация могла быть нацелена как на дискредитацию Порошенко, так и на представление в плохом свете самого комитета. При этом не исключают, что Москва преследовала обе цели одновременно.

Российское посольство в ответе на запрос телекомпании назвало посещение Норвежского нобелевского комитета "рутинной дипломатической работой", а в деятельности PST по данному эпизоду увидело признаки паранойи.

Нобелевскую премию мира в 2015 году получила политическая организация "Квартет за национальный диалог в Тунисе".

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