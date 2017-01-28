Оккупанты выпустили там более 70 минометных мин и более 10 артиллерийских снарядов

За минувшие сутки в районе проведения антитеррористической операции в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, трое военнослужащих получили ранения. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, передает информационно-аналитический центр СНБО.

Луганское направление

Оккупанты продолжали широко обстреливать позиции ВСУ в Попаснянском районе и в районе Бахмутской трассы. Тяжелое вооружение почти не использовалось. Исключением был участок фронта вблизи Попасной, где во второй половине дня боевики выпустили более 25 минометных мин в сторону украинских военных.

На востоке направления, а именно в Станице Луганской, состоялась одна вражеская вооруженная провокация с использованием гранатометов.

Всего вчера на луганском направлении произошло 15 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, четыре из которых были минометными.

Донецкое направление

География боевых действий противника расширилась. Снова неспокойно на Светлодарской дуге и в районе Донецкого аэропорта. Бандформирования использовали тяжелое вооружение вдоль всей линии фронта.

Наиболее активно – в Авдеевской промзоне, где за сутки в течение четырех обстрелов украинских позиций оккупанты выпустили более 70 минометных мин и более 10 артиллерийских снарядов. Украинские войска регулярно открывали ответный огонь.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении состоялось 11 вражеских обстрелов, в том числе 7 – из тяжелого вооружения.

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Мариупольское направление

Боевые действия переместились на юг. На участке фронта Красногоровка – Марьинка, где сутками ранее враг осуществлял массированные атаки наших позиций, вчера не было зафиксировано ни одного случая нарушения тишины.

За исключением трех обстрелов со стороны боевиков в районе Докучаевска, все вражеские вооруженные провокации на этом направлении пришлись на линию фронта Павлополь – Широкино.

Эпицентром боевых действий остаются украинские рубежи обороны в Широкино и соседнем с ним Водяном. Оккупанты держат тяжелое вооружение на линии фронта и активно им пользуются. Противник трижды использовал артиллерию – два раза против защитников Водяного и один раз в Широкино.

Перед рассветом боевики открывали огонь из танка. Минометы врагом применялись на юге мариупольского направлении на протяжении всех суток. Наиболее активно – именно в Широкино, где, по подсчетам Генштаба, противник выпустил более 70 мин.

Наряду с тяжелым вооружением, вчера в районах боевого противостояния на мариупольском направлении боевики широко использовали легкое, в частности активными были снайперы противника.

Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 34 вражеских обстрелов, половина которых – из тяжелого вооружения.