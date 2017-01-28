В РФ назвали официальную причину смерти первого главаря террористов "ЛНР"

Первый главарь террористической организации "Луганская народная республика" Валерий Болотов умер от острой сердечной недостаточности. Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на руководителя информационного центра "Юго-Восточный фронт" Константина Кнырика.
"Официальная причина смерти – острая сердечная недостаточность", – сказал Кнырик.
Кнырик сообщил, что Болотова похоронят 31 января в московском регионе.
"Панихида пройдет на Троекуровском кладбище. Место погребения пока определяется. Это может быть как в Москве, так и в Подмосковье, например в Химках", – сказал он.
Напомним, о смерти террориста Валерия Болотова сообщили 27 января 2017 года.