Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Новый глава МИД Германии заявил о возможности снятия санкций с России

Новый глава МИД Германии заявил о возможности снятия санкций с России

Новый глава МИД Германии заявил о возможности снятия санкций с России
Зигмар Габриэль / Фото: shtetiweb.org

Габриэль предложил создать двустороннюю рабочую группу с Францией для решения украинско-российского вопроса

28.01.17 287
1000

Вопрос снятия санкций с России остается зависимым от прогресса в минских переговорах о мире в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль на встрече со своим французским коллегой Жан-Марком Эро, передает УНИАН со ссылкой на Reuters.

Аналогичную позицию в этом вопросе сохраняет и Франция, заявил глава МИД страны Жан-Марк Эро.

"Мы в Германии и Франции имеем четкую позицию относительно санкций, – сказал Габриэль. – Мы считаем нужным запустить минский мирный процесс... И это единственный путь, который позволит снять с России санкции".

Кроме того, Габриэль заявил, что Франция и Германия должны создавать двусторонние рабочие группы для решения таких проблем, как "украинско-российский вопрос".

1
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , , ,
Читайте по теме
Украина занимает 13-е место в рейтинге вымирающих нацийРоссия пыталась повлиять на Нобелевский комитет, чтобы дискредитировать Порошенко, – спецслужба НорвегииВ интернатах Украины на лечение одного ребенка предусмотрена 1 гривна в день, – Кулеба

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Если Порошенко — главный враг, то Путин рано или поздно станет другом, — Тарас Чорновил 27621
  2. И Путин, и Трамп — лжецы, жулики, бандиты, самовлюблённые эгоисты, — профессор Александр Мотыль 6521
  3. Принуждение к безналу. Как украинцы обходят запрет на расчёты наличкой от 50 тыс. грн 16097
  4. Торг здесь неуместен. Что стоит помнить политикам, рассуждая о судьбе Крыма 7099
  5. Украину спасут решительные меры, но не железная рука, – футуролог Сергей Волошин 3725
  6. Кто вы, мистер президент. 8 сезонов Трамп-шоу в Белом доме 2115
  7. Сияние чистого безумия. Американский историк об уроках прошлого, которые не усвоило человечество 6151
  8. Упал на старте. Пять инцидентов на президентских инаугурациях 14353
  9. Умный врач знает, что происходит с душой человека, — Евгений Черняховский 6208
  10. Эскадра ненависти. Лучшие сериалы января 3190
  1. Когда хочется плакать, плачу. Луганскому другу, которого нет 2808 / 5144
  2. В Госдуме России заговорили о территориальных претензиях к Казахстану 2636 / 5408
  3. Россия пыталась повлиять на Нобелевский комитет, чтобы дискредитировать Порошенко, – спецслужба Норвегии 2533 / 2892
  4. Маккейн: Путин никогда не будет нашим партнером 1260 / 1444
  5. Нереально чёткие пацаны. Чем нынешние реформаторы отличаются от "папередников" 1136 / 3731
  6. Главные мобильные операторы Украины с 1 февраля синхронно повышают тарифы 988 / 7579
  7. В РФ назвали официальную причину смерти первого главаря террористов "ЛНР" 893 / 1120
  8. Мучительное удовольствие. 5 лучших книг января 759 / 981
  9. В Калифорнии стартовала официальная кампания за выход штата из состава США 731 / 927
  10. Кода радости. О чёрных и белых клавишах в судьбе 11-летней пианистки Христины Михайличенко 675 / 9556
  1. Когда хочется плакать, плачу. Луганскому другу, которого нет 48 / 5144
  2. Нереально чёткие пацаны. Чем нынешние реформаторы отличаются от "папередников" 23 / 3731
  3. У меня есть мечта. Как Илон Маск произвёл революцию, едва не разорился и заработал миллиарды 10 / 2493
  4. В Госдуме России заговорили о территориальных претензиях к Казахстану 9 / 5408
  5. Россия пыталась повлиять на Нобелевский комитет, чтобы дискредитировать Порошенко, – спецслужба Норвегии 8 / 2892
  6. Маккейн: Путин никогда не будет нашим партнером 8 / 1444
  7. Украина занимает 13-е место в рейтинге вымирающих наций 7 / 611
  8. Судно ВМС Украины обстреляли с захваченной Россией буровой платформы в Черном море 6 / 947
  9. The Guardian опубликовало лучшие фотографии 2016 года, сделанные дронами 6 / 421
  10. Принуждение к безналу. Как украинцы обходят запрет на расчёты наличкой от 50 тыс. грн 5 / 16097
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.