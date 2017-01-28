Новый глава МИД Германии заявил о возможности снятия санкций с России

Вопрос снятия санкций с России остается зависимым от прогресса в минских переговорах о мире в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль на встрече со своим французским коллегой Жан-Марком Эро, передает УНИАН со ссылкой на Reuters.

Аналогичную позицию в этом вопросе сохраняет и Франция, заявил глава МИД страны Жан-Марк Эро.

"Мы в Германии и Франции имеем четкую позицию относительно санкций, – сказал Габриэль. – Мы считаем нужным запустить минский мирный процесс... И это единственный путь, который позволит снять с России санкции".

Кроме того, Габриэль заявил, что Франция и Германия должны создавать двусторонние рабочие группы для решения таких проблем, как "украинско-российский вопрос".