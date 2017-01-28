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Главная » Страна » Политзаключенный в РФ Карпюк находится во Владимирском централе

Политзаключенный в РФ Карпюк находится во Владимирском централе

Политзаключенный в РФ Карпюк находится во Владимирском централе
Николай Карпюк / Фото из открытых источников

Его посетил украинский консул

28.01.17 161
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Незаконно осужденный в Российской Федерации украинец Николай Карпюк содержится во Владимирском централе. Об этом сообщил в Facebook его адвокат Илья Новиков.

"Николай Карпюк во Владимирском централе на карантине. У него был консул. Самочувствие в норме", – говорится в сообщении.

Владимирский централ – российская тюрьма для особо опасных преступников, которая находится в городе Владимире Владимирской области (граничит с Московской областью).

Ранее сообщалось, что Карпюка увезли из тюрьмы Грозного 5 декабря 2016 года. После этого Новиков заявлял, что не знает о местонахождении  подзащитного.

Напомним, в сентябре 2014 года на территории Российской Федерации задержали украинского журналиста Станислава Клыха, когда тот приехал в гости к беременной подруге. В марте 2014 года был задержан лидер Украинской национальной ассамблеи (УНА) Николай Карпюк.

Российские следователи утверждают, что в 1994 году Карпюк вместе с Дмитрием Корчинским и членами УНА-УНСО прибыл на территорию Чечни якобы для "совершения нападений и убийства граждан, военнослужащих вооруженных сил РФ, а также сотрудников правоохранительных органов". Кроме того, в СК РФ заявляют, что Карпюк совместно с Александром Музычко возглавлял банду под названием "Викинг", в которую также якобы вошли Дмитрий Ярош и Станислав Клых.

Долгое время украинские консулы не могли попасть к Карпюку и Клыху из-за того, что Россия пыталась скрыть их физическое состояние после пыток. В феврале 2016 года российская правозащитная организация "Мемориал" признала Карпюка и Клыха политзаключенными.

26 мая 2016 года верховный суд Чечни приговорил граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам колонии строгого режима, соответственно.

Украина направила России около десяти запросов об экстрадиции Карпюка и Клыха, последний отправили в августе.

26 октября Верховный суд России оставил приговор Карпюку и Клыху в силе.

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