В Запорожской области отравились школьники

Запорожская прокуратура начала производство по факту отравления школьников Марьевского учебно-воспитательного комплекса.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.
В Запорожскую центральную районную больницу госпитализированы 7 школьников с острой кишечной инфекцией и 3 детей дошкольного возраста со средней тяжестью заболевания.
Детям обеспечено необходимое лечение, состояние их здоровья стабильное.
Проводятся необходимые следственные действия.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 56 участников фестиваля в Каменец-Подольском отравились
Напомним, ранее в Житомире с пищевым отравлением были госпитализированы 13 учеников гимназии № 23. Специалисты выявили нарушения санитарных норм в столовой гимназии, где отравились ученики.