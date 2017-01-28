АТО: оккупанты снизили интенсивность обстрелов

Оккупанты несколько уменьшили интенсивность обстрелов наших позиций из тяжелого вооружения. Тем не менее, одного нашего военного ранили.

Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

На мариупольском направлении бандиты из минометов различных калибров обстреливали Красногоровку и Новотроицкое. Из гранатометов и стрелкового оружия - Широкино, Талаковку, Марьинку, Новотроицкое и Водяное. По Новотроицкому огонь вел и снайпер. По Широкино неоднократно стреляли БТРы противника.

На донецком направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по Авдеевке и Троицкому.

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На луганском направлении российско-оккупационные войска из гранатометов обстреливали Троицкое.

По состоянию на 18 часов зафиксировано 23 обстрела.