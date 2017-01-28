Уже на будущей неделе во Львове представят план действий по созданию нового полигона твердых бытовых отходов

Во Львове на следующей неделе будет представлен план действий по освоению территории горно-химического предприятия "Яворовская сера" под новый полигон твердых бытовых отходов.

Об этом городской голова Львова Андрей Садовый заявил в видеообращении к горожанам, размещенном на сайте Львовского городского совета.

"На будущей неделе город представит план действий относительно территории горно-химического предприятия "Яворовская сера", которая определена для Львова. Львовский городской совет как никто другой заинтересован, чтобы новый комплекс на территории бывшего химического гиганта удовлетворял наивысшие экологические нормы. Территория "Серы" находится в 35 км от границы Европейского Союза. Следовательно, мы привлечем лишь таких лицензированных проектантов и исполнителей, которые имеют опыт построения подобных объектов", - сказал Садовый.

По его словам, современный комплекс должен стать решением давних экологических проблем, связанных с добычей серы.

Кроме того, чтобы изменить ситуацию с твердыми бытовыми отходами в городе, на протяжении года будет реализована комплексная стратегия качественно нового обращения с мусором.

"Мы должны изменить свой подход к отходам, которые продуцируем. Сортировка, уменьшение количества мусора, повторное использование и переработка – это те вещи, которые нам нужно массово и быстро усвоить, чтобы подобная ситуация больше никогда не повторилась", - заявил Садовый.

Напомним, в четверг, 26 января, с территории Львова начали вывозить твердые бытовые отходы, которые накопились на мусорных площадках. Городской мусор принимают областные полигоны ТБО, с которыми достигнуты официальные договоренности. Очистку города от мусора начали одновременно во всех районах Львова.