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Главная » Страна » Оккупационный суд Крыма продлил арест "диверсанту" Сулейманову до марта
Ситуация в Крыму

Оккупационный суд Крыма продлил арест "диверсанту" Сулейманову до марта

Оккупационный суд Крыма продлил арест "диверсанту" Сулейманову до марта
Редван Сулейманов / Фото: Радио Свобода

Украинец находится под арестом в симферопольском следственном изоляторе

28.01.17 97
12000

Во временно оккупированном Крыму суд продлил арест фигуранту "дела крымских диверсантов" Редвану Сулейманову до 28 февраля.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Антон Наумлюк в Facebook.

25 января Киевский районный суд Симферополя отказался продлить меру пресечения Сулейманову, поскольку подсудность дела относится к Верховному суду Крыма. Следствие должно было подать туда заявление о продлении ареста за семь дней до окончания срока 30 января.

"То есть они уже в то время опоздали на два дня. Фактически у следствия оставалась единственная возможность законно удержать Сулейманова под арестом - обжаловать решение Киевского суда и добиться его отмены. Чтобы адвокат Сулейманова не мешал этому, Курбединова арестовали на 10 дней. И сразу же Киевский суд продлил арест Сулейманову на месяц", - написал журналист, добавив, что вместо арестованного адвоката Эмиля Курбединова на слушании присутствовал адвокат по назначению.

В конце декабря 2016 года задержанному летом в Крыму Сулейманову продолжили арест до конца января 2017 года, он находится под арестом в симферопольском следственном изоляторе.

Российские СМИ со ссылкой на ФСБ сообщали, что Сулейманова задержали 30 июля 2016 года на территории аэропорта Симферополя. 12 августа Федеральная служба безопасности разослала по российским медиа видео допроса Сулейманова, где тот дает показания. Задержанный говорит, что в октябре 2015 года в Запорожье его завербовала украинская разведка.

По словам Сулейманова, сначала в его задание входил сбор информации о перемещении военной техники, а позже якобы поставили задание найти на симферопольском вокзале и в аэропорту место для закладки взрывных устройств.

ФСБ России 10 августа сообщила, что в ночь на 7 августа в Крыму задержали группу "украинских диверсантов", которые якобы готовили теракты на полуострове. Этому предшествовало трехдневное блокирование российскими пограничниками подконтрольных им крымских пунктов въезда и выезда на административной границе с оккупированным полуостровом.

Власть Украины отрицает обвинения Москвы и называет их "провокацией" российских спецслужб.

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