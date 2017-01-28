Суд не разрешил Генпрокуратуре проводить заочное расследование в отношении Андрея Клюева

Печерский районный суд Киева отказался разрешить Генеральной прокуратуре начать заочное расследование против бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Клюева.

Об этом говорится в постановлении суда от 25 января.

Согласно тексту документа, ГПУ подозревает Клюева в незаконном препятствовании проведению митингов с применением физического насилия, а также в организации превышения служебных полномочий работниками правоохранительного органа, сопровождавшегося насилием.

Сообщение об изменении ранее объявленного подозрения Клюеву составлено 15 марта 2016 года. Стороной обвинения утверждается, что суть обоснованного подозрения Клюева заключается в незаконных действиях последнего как бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, которые проявились в ходе противоправного указания бывшего президента Виктора Януковича по организации и осуществлению в период с 22 по 29 ноября 2013 незаконного разгона участников акции протеста, находившихся на Майдане Независимости в Киеве.

28 февраля 2014 года Клюев был объявлен в розыск. СБУ установила, что Клюев находится на территории России.

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Так вот, следственный судья Печерского районного суда Киева решил, что приведенные в ходатайстве доводы стороны обвинения о вызове обвиняемого к следователю путем отправки ему почтовой связью письменных сообщений во время проведения досудебного расследования не подтверждены в судебном заседании надлежащими доказательствами, поскольку материалы, приложенные к ходатайству, таких доказательств не содержат.

Также суд решил, что информация о пребывании Клюева на территории РФ является предположением и документально не подтверждена. В связи с этим суд вернул ходатайство Генпрокуратуре как не соответствующее нормам Уголовно-процессуального кодекса.